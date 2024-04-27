В России хотят жестче контролировать высылку нелегальных мигрантов В Госдуму внесли проект об усилении контроля за высылкой нелегальных мигрантов

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В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе, иностранные граждане не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» положениями, вводящими новый миграционный режим высылки, — сказано в законопроекте.

Мигранты, в отношении которых введен режим высылки, также не смогут выезжать за пределы региона, где проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Минцифры РФ подготовило законопроект, который обяжет иностранных граждан при приобретении сим-карт регистрироваться в Единой биометрической системе. Согласно инициативе, пользователям портала «Госуслуги» также будут сообщать о всех договорах с операторами связи, заключенных на их имя.

В Минобрнауки РФ ранее заявили, что 12 российских университетов, которые имели право проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Теперь экзамены для иностранцев будут проходить только в университетах и других государственных и муниципальных организациях.