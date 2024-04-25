В России хотят провести налоговую «донастройку» Силуанов: Россия нуждается в «донастройке» налоговой системы

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На сегодняшний день в России есть необходимость налоговой «донастройки», такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава ведомства отметил, что этот вопрос планируется обсудить в середине мая, чтобы в дальнейшем принять проект в весеннюю сессию, передает РБК.

По словам Силуанова, правительство будет обсуждать конкретные предложения по изменению налоговой системы напрямую с представителями бизнеса. При этом власти намерены руководствоваться принципом справедливого налогообложения. Так, кто больше зарабатывает, тот может больше платить в бюджет, объяснил министр.

Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны — формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками, — заявил Силуанов.

Ранее пресс-центр МВД сообщил, что в России могут начать отслеживать переводы цифровых денег. В частности, банки могут обязать предоставлять правоохранительным органам данные о переводах средств в течение одного — трех дней с момента запроса.