В России хотят повысить лимит страховых выплат по сберсертификатам Володин: ГД рассмотрит проект о лимите страхового возмещения по сберсертификатам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы планируют приоритетно обсудить законопроект об увеличении страхового возмещения по долгосрочным сберегательным сертификатам, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, инициатива предполагает рост лимита выплат с 1,4 до 2,8 млн рублей для рублевых сертификатов сроком более трех лет. Поправками предлагается дополнить закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Законопроект — последний в списке необходимых для полного законодательного обеспечения реализации послания президента РФ [Владимира Путина] Федеральному собранию. Рассмотрим его в приоритетном порядке, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Он отметил, что предлагаемые законопроектом нововведения повысят надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки. Таким образом предлагаемые нормы станут гарантированной защитой сбережений тех людей, которые планируют образование детей, крупные покупки и так далее. Инициатива направлена в профильный комитет ГД по финансовому рынку.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит детям бойцов-добровольцев такие же льготы, как и детям других участников СВО. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул необходимость внесения изменений сразу в три закона и выразил уверенность в том, что поправки будут приняты.