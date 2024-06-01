В России Фонд Джорджа Клуни хотят признать нежелательным Госдума обсудит признание деятельности Фонда Джорджа Клуни нежелательной

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Джордж Клуни

Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос признания деятельности «Фонда Клуни за справедливость», учрежденного актером Джорджем Клуни, нежелательной в России из-за призыва к задержаниям российских журналистов, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Депутат считает, что в США недовольны возросшим влиянием российских СМИ в мире, поэтому против представителей отечественной прессы ввели санкции.

Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа. Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России, — цитирует Пискарева пресс-служба комиссии в Telegram.

Депутат утверждает, что «поджигателей войны» нужно искать не среди российских журналистов, а на Западе. Именно США и их союзники снабжают Украину оружием, тем самым поддерживая атаки на Россию, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что «Фонд Клуни за справедливость» планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов российских журналистов, работающих за границей. Мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.