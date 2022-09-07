В России допустили отказ от продления зерновой сделки Небензя допустил российский отказ от продления зерновой сделки

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. По его словам, при таком положении дел Москва может отказаться продлевать соглашение, сообщает ТАСС.

Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <...> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего, — подчеркнул постпред.

Он добавил, что в Москве хотят видеть реализацию российской части соглашения, однако пока ни зерно, ни удобрения из России не экспортировались.

Ничего в рамках этой конкретной сделки, — уточнил Небензя.

Ранее стало известно, что 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: западные страны не выполняют свои обещания по доставке продовольствия на международные рынки. Он отметил, что ряд государств отказывается отменять логистические ограничения и санкции против России, что мешает стране осуществлять доставку зерна.