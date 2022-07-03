В России должники мгновенно узнают о попадании в списки «невыездных» ФССП и Минцифры запустили новый сервис уведомления должников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба судебных приставов

На портале «Госуслуги» начал действовать новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», передает ТАСС. Эта функция появилась на портале благодаря совместной работе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) совместно с Минцифры: ее возможно получить примерно за 30 секунд.

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета, — сообщили в ФССП.

В ведомстве добавили, что более расширенную информацию о принятых судебными приставами мерах в отношении должников можно получить, воспользовавшись другим информером. Гражданам необходимо воспользоваться сервисом «Ход исполнительного производства».

К началу июня судебные приставы вынесли 5,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. За первые пять месяцев 2022 года такая мера применялась в рамках 10,3 млн исполнительных производств.

В 2021 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу банков, что на 1,6 млн больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда ведомство начало вести статистку.