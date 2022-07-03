На портале «Госуслуги» начал действовать новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», передает ТАСС. Эта функция появилась на портале благодаря совместной работе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) совместно с Минцифры: ее возможно получить примерно за 30 секунд.
Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета, — сообщили в ФССП.
В ведомстве добавили, что более расширенную информацию о принятых судебными приставами мерах в отношении должников можно получить, воспользовавшись другим информером. Гражданам необходимо воспользоваться сервисом «Ход исполнительного производства».
К началу июня судебные приставы вынесли 5,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. За первые пять месяцев 2022 года такая мера применялась в рамках 10,3 млн исполнительных производств.
В 2021 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу банков, что на 1,6 млн больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда ведомство начало вести статистку.