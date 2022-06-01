В России будут выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запускается пилотная программа льготной ипотеки на строительство частных домов. Кредиты будут выдаваться гражданам, решившим возводить жильё своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Максимальный размер кредита по данной программе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей. Ставка будет не более 9% годовых. Предполагается, что в рамках программы в 2022 году будет выдано порядка восьми тысяч кредитов на строительство частных домов.

Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия, — отмечается в сообщении кабмина

Ранее сообщалось, что власти решили увеличить максимальный размер льготной и семейной ипотеки. Суммы кредитов повышены до 30 и 15 млн рублей соответственно. Кроме того, с 1 мая льготная ипотека по ставке 9% доступна всем категориям гражданам, приобретающим жильё на этапе строительства.