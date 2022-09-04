Правительство будет принимать решение о выдаче турвиз в Россию на полгода Правительство России будет решать, жители каких стран могут получить турвизу на полгода

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Зона таможенного контроля в аэропорту

Решение об утверждение перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев, будет принимать правительство России, сообщается на сайте кабмина. Виза будет выдаваться при наличии подтверждения брони гостиницы.

Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам