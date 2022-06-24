В России будут наказывать за пропаганду наркотиков в Сети В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Фото: shutterstock

В ближайшее время в России может быть введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в Сети, передает ТАСС. Работа в этом направлении выходит на заключительную стадию, заявил первый замначальника главка МВД по контролю за оборотом наркотиков полиции Кирилл Смуров.

В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети Интернет, — сказал он.

Генерал добавил, что ведомство постоянно корректирует перечень запрещённых на территории России веществ. За последние годы изменения в него вносились 17 раз. В настоящее время в список включено свыше тысячи различных веществ и растений. Ведомство готовит очередное постановление, которое добавит в перечень около 40 новых наименований.

Ранее Смуров заявил, что Украина ведёт целенаправленную политику по насыщению России наркотиками, засылая в страну специально подготовленных людей, которые занимаются организацией производства и сбыта наркотических веществ. По его словам, эта противоправная деятельность в очередной раз активизировалась в конце 2021 года.