В Росприроднадзоре рассказали о состоянии медведицы из поселка Диксон Глава Росприроднадзора Радионова: раненая медведица вряд ли выживет

Фото: Официальный канал Московского аэропорта Домодедово

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила NEWS.ru о том, что белая медведица, обнаруженная 3 сентября в поселке Диксон, доставлена в Москву с огнестрельным ранением в области лопатки и порезами лап. По ее словам, у животного может быть задет позвоночник и шансов на выживание у него немного, но врачи сделают все возможное.

Животное сильно истощено и обезвожено. Она уже перенесла несколько анестезий, так как перевозить ее требовалось без клетки, воздушным транспортом. <...> Сейчас врачи решают, когда животное будет готово к проведению операции, так как, возможно, у нее задет позвоночник. Так что шансов на выживание у зверя немного, — заявила Радионова.

Кроме того, в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора уточнила, что медведица направлена на рентген, ожидается информация о ее состоянии от врачей. Также известно, что после перелёта животное чувствует себя нормально.

О пострадавшей белой медведице стало известно 3 сентября. Ее нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. Вероятно, она стала жертвой нападения браконьеров. Накануне животное перевезли авиацией в Норильск, а оттуда доставили в Москву: Радионова писала, что ветеринары «дают хорошие прогнозы» по спасению животного.