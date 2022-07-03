В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с оспой обезьян в РФ Роспотребнадзор: случаев оспы обезьян в России нет

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В России не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как передает ТАСС, такому течению обстоятельств способствовали своевременные противоэпидемические меры.

Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Роспотребнадзор оперативно отреагировал при появлении первых сообщений о случаях инфицирования и оперативно принял пакет мер для предотвращения завоза инфекции на территорию страны. Кроме того, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания.

В мае 2022 года Роспотребнадзор усилил санитарный и карантинный контроль на пунктах пропуска. Мера распространилась в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по распространению оспы обезьян.

Ранее в ВОЗ предупредили о высоком риске появления оспы обезьян в России. Представитель Мелита Вуйнович призвала приложить максимальные усилия для предотвращения распространения инфекции.