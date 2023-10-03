В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась более чем на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю снизился более чем на 25%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Там отметили, что гриппозную этиологию имеют только 1,1% респираторных вирусов.

На 39-ой неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ — более чем на 25 %. Порядка 98,9 % установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1,1 %, — говорится в сообщении.

Кроме того, снизились еженедельные темпы прироста заболеваемости COVID-19: с 48% на прошлой неделе до 13,8 % на этой. В России было зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В ведомстве также подчеркнули, что прививку против гриппа получили свыше 25,6 млн россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам активизировать работу по иммунизации населения против гриппа.

Ранее врач-педиатр высшей категории из АО «Медицина» Марьям Сайфулина заявила, что помимо обязательных вакцинаций, включенных в Национальный календарь, существуют несколько дополнительных, но крайне важных прививок. В первую очередь речь идет о вакцине от менингита, известной как «Менактра».