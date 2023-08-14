В Роспотребнадзоре оценили риск завоза чумы в Россию В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза чумы из Китая в Россию минимален

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Риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Отмечается, что противочумными учреждениями ведомства ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален, — говорится в сообщении.

В конце июня в Монголии чумой заболел 21-летний молодой человек — как выяснилось, он съел инфицированное мясо суслика. Местные специалисты незамедлительно приняли меры против распространения инфекции: юноша был госпитализирован, а 40 человек, которые с ним контактировали, были срочно изолированы. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, с 4 июля в регионах, где возможны чумные очаги, усилили меры по профилактике этой болезни.

Ранее начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что в Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы.