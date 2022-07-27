В Роспотребнадзоре назвали число заболеваний «кентавр»-штаммом COVID-19 Роспотребнадзор: в России зафиксировано семь случаев «кентавр»-подварианта ковида

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Доля подварианта BA.2.75 («кентавр») омикрон-штамма коронавируса в России незначительна, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, которые приводит ТАСС, в России отмечено всего семь случаев заболевания этим подвариантом.

Доля [подварианта] BA.2.75 («кентавр») пока незначительна — всего семь случаев на всю страну, — сказала Пшеничная.

Она отметила, что новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, течение которого по тяжести сопоставимо с тяжестью ОРВИ, и резкий рост числа госпитализаций маловероятен. Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, однако рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации сохраняются. Пшеничная также призвала бережно относиться к собственному здоровью в сезон отпусков и носить маску при первых признаках недомогания.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередной пик заболеваемости COVID-19 в России будет приблизительно через месяц. По его словам, новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» привел к росту числа заражений по всему миру, в том числе в тех странах, на территории которых он стал распространяться позже, чем в других.