В Рособрнадзоре высказались о досмотре учеников перед ЕГЭ Рособрнадзор: регламент ЕГЭ не предусматривает досмотра учеников перед экзаменом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядок проведения единого государственного экзамена не предусматривает досмотра учеников, заявил ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на полях ПМЭФ-2024. Он отметил, что в регламенте прописан только проход рамок.

Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов. Досмотр — это серьезная юридическая процедура с понятыми, специальной комнатой, которую могут проводить только уполномоченные люди из определенных структур и так далее, — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что среди организаторов ЕГЭ нет лиц с такими полномочиями, а только в большинстве случаев педагоги. Однако при проведении экзаменов предусмотрен регламент прохода рамок. Глава Рособрнадзора пояснил, что это работает так же, как в аэропортах, когда сотрудники просят выложить предметы, из-за которых сработала рамка.

Ранее Анзор Музаев сообщил, что в экзамен для мигрантов может быть введена устная часть. По его словам, ведомство подготовило все необходимые для этого методики. Провести необходимые изменения можно в кратчайшие сроки, при этом во время экзамена будет необходимо обеспечить видеофиксацию. Это поможет предотвратить проблемы в случае сомнений насчет того, как тот или иной иностранец получил аттестат, отметил глава Рособрнадзора.