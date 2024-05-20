В Рособрнадзоре рассказали, кому доступен новый порядок пересдачи ЕГЭ Музаев: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам этого года

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Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что этот формат будет доступен только выпускникам текущего года.

Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно, — сказал он.

В Белгородской области выпускник сможет отказаться от сдачи ЕГЭ после отбоя воздушной тревоги, заявил 16 мая заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милехин. По его словам, это будет считаться уважительной причиной.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выпускники школ на приграничных территориях региона освобождены от сдачи экзаменов. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать по своему желанию.

Ранее психолог городского психолого-педагогического центра московского департамента образования и науки Павел Банников заявил, что налаженный график отдыха и питания является важным фактором для успешной сдачи ЕГЭ. По словам специалиста, необходимо, чтобы школьник успевал отдыхать в периодах между интенсивной учебой.