В Рособрнадзоре объяснили правила пересдачи для участников досрочного ЕГЭ Круглинский: участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один предмет

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Участники досрочного ЕГЭ в 2024 году смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до момента окончания приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, которые приводит ТАСС, для них действуют те же правила, что и для остальных экзаменуемых.

Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года, — заявил Круглинский.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля. Он добавил, что этот формат будет доступен только выпускникам текущего года.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов. По его словам, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже.

Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин отмечал, что после реформы высшего образования бакалавриат превратится в специалитет. По его словам, с введением новой терминологии система образования вернется к версии, которая была в СССР.