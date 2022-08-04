В «Роскосмосе» рассказали, от чего зависит выход России из проекта МКС Крикалев: выход РФ из проекта МКС будет зависеть от техсостояния космического объекта

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МКС

Дата выхода России из проекта МКС будет зависеть от технического состояния космического объекта, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции в Хьюстоне, сообщает РИА Новости. По его словам, РФ может покинуть международный проект и в 2025, и в 2028 или вообще в 2030 году.

После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния, — заявил Крикалев.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, пишет ТАСС. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.

В июне экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил опасение, что астронавты США «начнут приставать к российским коллегам» на МКС после того, как у штаб-квартиры NASA появился флаг ЛГБТК+. Он также выразил надежду, что этот символ был вывешен американским космическим агентством для проформы, чтобы «не отставать от прогресса» и «встроиться в главный тренд».