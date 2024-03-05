В Роскосмосе раскрыли план РФ и КНР о размещении ядерной установки на Луне Борисов: ядерная энергоустановка РФ и Китая может появиться на Луне к 2035 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Китай изучают возможность доставки на Луну и размещения на ее поверхности ядерной энергоустановки, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. По его словам, которые приводит ТАСС, реализовать задачу планируется к 2033-2035 годам.

Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов — доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки, — заявил Борисов.

Он отметил, что подобного рода миссия требует выполнения в автоматическом режиме с использованием робототехнических средств. Технологические решения, необходимые для этого, практически готовы, подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада наговорили «много глупостей» о размещении ядерного оружия в космосе и других угрозах, якобы исходящих от Москвы. Вместе с тем он подчеркнул, что российское вооружение нужно для того, чтобы Запад знал: с Россией не стоит связываться.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Он подчеркивал, что вопрос нейтрализации угроз в этой сфере должен всегда находиться в поле внимания властей.