В Роскомнадзоре сосчитали сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ РКН оштрафовал каналы и видеосервисы за год на 50 млн рублей по закону об ЛГБТ

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Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около 100 административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и его пропаганду на ТВ и в онлайн-кинотеатрах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что общая сумма выписанных за год штрафов составила более 50 млн рублей.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди россиян любого возраста вступил в силу в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. В связи с этим владельцы онлайн-кинотеатров и телеканалов обязаны выявлять и исключать из эфира все материалы с подобной пропагандой, а также обеспечивать распространение контента с демонстрацией ЛГБТ с маркировкой «18+».

За время действия нового закона РКН составил 52 административных протокола в отношении онлайн-кинотеатров за показ нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола за пропаганду таковых. Суды по этим протоколам назначили штрафы в размере 30,5 млн рублей.

Кроме того, в отношении телеканалов было составлен 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним и шесть — за пропаганду такого рода отношений. Сумма штрафов составила порядка 20 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Верховный суд России счел феминитивы признаком принадлежности к ЛГБТ. Издание «Свободные новости» привело выдержки из решения ВС, в котором говорилось, что члены этого экстремистского движения используют специфический язык с «потенциальными словами-феминитивами».