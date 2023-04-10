В Роскомнадзоре объяснили, почему не планируют разблокировать Twitter РКН: Twitter не удалил 1,3 тысячи запрещенных материалов и не может быть разблокирован

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор не планирует разблокировать социальную сеть Twitter, как того ранее просили депутат Антон Горелкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пояснили, что ресурс не удалил 1,3 тысячу запрещенных материалов, из-за которых и был заблокирован на территории России. Также в РКН добавили, что у российского пользователя нет нужды в каких-либо дополнительных источников для проведения свободного времени.

Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента. Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет, — говорится в сообщении РКН.

В надзорном ведомстве отметили, что на площадке также продолжает публиковаться порнографический контент и иные материалы, противоречащие провозглашенным традиционным ценностям России.

Представители политического истеблишмента начали выражать лояльность по отношению к микроблогу после того, как новый владелец платформы Илон Маск сначала отказался удалять твиты зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в которых тот заявил, что вскоре Украина исчезнет, а затем промаркировал аккаунты некоторых английских и американских СМИ как зависимые от государства. Ранее такой указатель в Twitter получали только СМИ из Китая и России.