В Росгвардии вскрыто крупномасштабное мошенничество Хинштейн заявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Росгвардии на 227 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс», сумма ущерба составила 227 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он написал, что задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков

Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил ₽227 млн, — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала замглавы Минцифры Максима Паршина при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал Хинштейн, чиновник был задержан с поличным.

Отмечается, что деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. Хинштейн добавил, что не сомневается в виновности замглавы Минцифры и выразил надежду, что дело не скажется на всем министерстве и его сотрудниках.