Стало известно, как Борис Акунин оказался в списке экстремистов Росфинмониторинг: Акунин попал в список экстремистов по решению суда

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Росфинмониторинг не принимает решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, он лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, заявил РБК заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд. По его словам, писатель Борис Акунин попал в соответствующий список по аналогичной процедуре.

Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <...> Они просто присылают нам копию этого решения. <...> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону, — сказал он.

Внесение гражданина в перечень Росфинмониторинга означает практически полное перекрытие финансирования, у него блокируются банковские счета и карты, пояснил Негляд. При этом, по его словам, предусмотрены выплаты, например гуманитарные, которые писатель сможет продолжать получать в России.

Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов 18 декабря. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.