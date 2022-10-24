В «Росэнергоатоме» рассказали о последствиях использования «грязной бомбы» «Росэнергоатом»: подрыв «грязной бомбы» приведет к заражению десятков тысяч людей

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Подрыв «грязной бомбы» может привести к радиационному заражению десятков тысяч людей, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «России 24». Отмечается, что после применения такого оружия жизнедеятельность на ближайшей территории будет «выключена» сроком до 50 лет. По словам специалиста, использование «грязной бомбы» многократно увеличит риск ядерной войны.

Подрыв «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и выключению территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет, — сказал Карчаа.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.

Накануне РИА Новости со ссылкой на неназванные источники сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире.