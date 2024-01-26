В Росатоме высказались о сроках строительства ледокола «Ленинград» Лихачев: в Росатоме сделают все, чтобы сдать ледокол «Ленинград» раньше срока

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что организация вместе с ОСК и Балтийским заводом приложат все усилия, чтобы новый атомный ледокол «Ленинград» был сдан не позже установленных сроков или даже раньше. По его словам, которые цитирует ТАСС, закладка ледокола стала очередной стадией в развитии всей работы страны на Северном морском пути.

Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время. Мы действительно относимся к этой работе как к своей собственной. Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП. Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее «Ленинград» вошел в строй, — сказал Лихачев.

Руководитель Росатома отметил, что решение возвести новый атомный ледокол было «жизненно важным» для страны именно в это трудное время. Он подчеркнул, что для РФ возможность перемещаться по морским каналам, выходить на большую воду важна как никогда.

И мир очень просит, я бы сказал, требует безопасных, новых логистических маршрутов. И значение СМП в том или ином смысле трудно переоценить, — заключил Лихачев.

Ранее президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220. Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибыл с рабочим визитом 26 января.