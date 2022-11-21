В Росатоме предупредили о риске атомной аварии на Запорожской АЭС Глава Росатома Лихачев заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии. По его словам, Украина считает допустимым подобный инцидент, однако его ни в коем случае нельзя допустить, передает ТАСС.

Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС, — рассказал Лихачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле призывают все страны мира убедить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской атомной станции. По его словам, данный факт вызывает обеспокоенность не только у российской стороны, но и у представителей Международного агентства по атомной энергии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По данным экспертов МАГАТЭ, 19 и 20 ноября на площадке станции произошли взрывы. Гросси назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».

До этого советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской атомной электростанции. По его словам, удары украинской артиллерии пришлись непосредственно по территории ЗАЭС.