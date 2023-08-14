В Росатоме обещали полностью выполнить гособоронзаказ Лихачев заверил Путина, что Росатом полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

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Президент РФ Владимир Путин, Алексей Лихачев

Глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация выполнит все взятые по гособоронзаказу на 2023 год. По словам главы предприятия, первое полугодие было пройдено уверенно и позитивные тенденции «сохраняются».

Мы, несмотря на внешнее давление, прошли первое полугодие уверенно. Все позитивные тенденции сохраняются. Можем говорить сейчас о прогнозе до конца года по экономическим показателям, по основным проектам. Гособоронзаказ будет выполнен на 100%, — заявил Лихачев.

Кроме того, корпорация атомной энергии вышла на второе место по запасам урана после приобретения буденновского месторождения урана в Казахстане. Росатом продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции.

Лихачев добавил, что компания планирует строительство АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее журналистка Анна Скиннер в статье для Newsweek заявила, что Россия продолжила продавать США ядерное топливо в обход санкций, которые ввел сам Вашингтон. Она отметила, что четверть сырья для 93 американских реакторов поступает от Росатома, при этом США тратят на закупку сырья порядка миллиарда долларов в год.

По ее словам, обогащение урана является узкоспециализированным процессом, который возможен только в нескольких странах, в том числе и в России. Заводы по производству ядерного топлива есть также в Канаде, Китае и Франции, но у российских производств лучшая структура для этого и крупные запасы самого урана.