Минобороны России: ампулы с натуральной оспой могли попасть к террористам Минобороны России: ампулы с возбудителем натуральной оспы могли попасть к террористам

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Ампулы с возбудителями натуральной оспы из американских лабораторий могли попасть в руки к террористам, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По его словам, ампулы с вирусом по закону могли храниться только в Центре контроля и профилактики инфекций в американской Атланте, остальные лаборатории работали с возбудителями оспы в нарушение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года.

Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, Центра исследования вакцин неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом, — сказал Кириллов.

Он также заявил, что оспа обезьян пришла из Нигерии, а в этой стране работает не менее четырёх биолабораторий США. Он призвал ВОЗ проверить работу подконтрольных Вашингтону биолабораторий, расположенных в этой стране. Кроме того, по данным Минобороны, инструкторы из США обучали украинских военных экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

По мнению вирусолога Александра Чепурнова, инфекцию могли искусственно модифицировать. К такому выводу его подтолкнуло то, что вирус практически не мутирует.