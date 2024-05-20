МИД раскрыл позицию России по ядерным испытаниям США Рябков: РФ учитывает в своем планировании намерения США по ядерным испытаниям

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Россия учитывает в своем военном планировании дальнейшие намерения Соединенных Штатов в контексте ядерных испытаний, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва понимает, что испытания в США проходят, вероятно, в рамках проверки работоспособности узлов и систем, имеющихся в ядерном арсенале Вашингтона.

Мы также отмечаем, что периодически в публичной плоскости появляются сигналы о том, что рассматриваются возможности его (ядерного оружия. — NEWS.ru) дальнейшего развития, в том числе не только средств доставки, но и самих боезарядов. Это, конечно, серьезный момент, который мы в своем планировании тоже учитываем, — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия отложит «тему красных линий» и будет зеркально отвечать на ядерные угрозы Запада. По его словам, лидеры западных стран решили, что в отношении Москвы нужно проявлять двусмысленность и стратегическую неопределенность, чтобы РФ «не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации». Однако такая неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе тематике, связанной с ядерным оружием, отметил дипломат.