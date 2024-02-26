РФ выделит миллиарды рублей на поддержку мобилизованных и контрактников Кабмин выделит 4 млрд рублей на выплаты мобилизованным и контрактникам на пенсии

Фото: МО РФ

Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на ежемесячные компенсации за выслугу лет мобилизованным гражданам и контрактникам, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет о военных, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур.

Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Распоряжение о выделении на эти цели 4 млрд рублей подписано, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин сообщил, что на военную пенсию могут претендовать граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах России, а также сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН. По его словам, с октября 2024 года выплаты военным пенсионерам проиндексируют на 4,5%.

Депутат подчеркнул, что выплата назначается за выслугу лет (стаж — более 20 лет), по инвалидности, а также родственникам погибших военнослужащих, потерявшим кормильца. Чаплин отметил, что вдовам погибших военных положены две пенсии: по потере кормильца и пенсия по старости или инвалидности.

11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что мобилизованные и участники спецоперации на Украине по контракту будут получать стопроцентную компенсацию военной пенсии ежемесячно. Для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды ВС РФ в рамках мобилизации — с 21 сентября того же года.