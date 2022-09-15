В России учредили новый профессиональный праздник В России учредили День государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

15 сентября в России будет отмечаться новый профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сообщается на сайте правительства. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства России Михаил Мишустин.

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поручается в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом, — говорится в сообщении.

15 сентября 1922 года Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет «О санитарных органах республики». С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы считали этот день своим профессиональным праздником, но он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сообщается, что новый праздник был учрежден с целью «популяризации среднего профессионального образования».