Судимым педофилам запретили приближаться к детским учреждениям Путин подписал закон, запрещающий судимым педофилам посещать детские учреждения

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Российский президент Владимир Путин запретил педофилам, которые были судимы за соответствующие преступления, посещать территории скопления несовершеннолетних, соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Это нововведение дополнит уже существующий закон об административном надзоре за освобожденными лицами.

Местами скопления детей и подростков считаются образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, а также организации культуры, предназначенные для несовершеннолетних. Также в перечень входят детские площадки. При этом посещение указанных мест поднадзорным лицом, которое сопровождает туда собственного ребенка, в том числе для представления его интересов, будет являться исключением.

Ранее Государственная дума запретила заключать контракты по службе для участия в специальной военной операции России на Украине лицам, подозреваемым в педофилии. Контракты с Вооруженными силами также запрещено заключать лицам, подозреваемым в совершении преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.