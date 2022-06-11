В России сделали бесплатным проезд в электричках для детей до семи Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон освобождающий детей в возрасте от пяти до семи лет от оплаты за проезд в электричках, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Авторами законопроекта являются члены фракции «Единая Россия».

Внести <...> изменение, заменив слово «пяти» словом «семи», — гласит постановление.

Создатели этого законопроекта указывали, что в рамках действующего ранее законодательства дети от пяти до семи лет являлись наиболее социально незащищенной категорией людей, которых закон обязывал оплачивать проезд на пригородных электричках в полном объеме, в отличие от детей другой возрастной группы (до пяти лет и после семи лет).

В пояснительной записке отмечается, что частичная стоимость билета для детей от пяти до семи лет в настоящий момент определяется нормами региональных нормативных актов. Скидка в 50-75% для детей этой категории предусматривается в 48 субъектах РФ, в остальных регионах скидок не было.

Также Путин подписал закон, который запрещает лицам с судимостью по некоторым статьям работать водителями такси и общественного транспорта. Речь идет о людях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления средней тяжести, а также за тяжкие и особо тяжкие.