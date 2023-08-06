В РФ разработают концепцию связи космоса с системой управления дронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов выразил идею создания законодательной базы для управления беспилотниками, передает РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам цифровизации и технологических инноваций Дмитрий Песков подчеркнул перед Белоусовым важность создания системы управления дронами с использованием космических ресурсов.

Учитывая сложности управления дронами исключительно с поверхности Земли, рассматриваемая модель предполагает расширение на 600 км в атмосферу. В этом контексте каждый спутник рассматривается как дрон. Работа в этом направлении уже ведется, причем некоторые частные компании уже тестируют соответствующие коммуникационные стандарты на своих спутниках, — заявил Песков.

Он также добавил, что для повышения эффективности системы необходимо применять дроны на солнечных панелях, способные функционировать на больших высотах в течение длительного времени. Белоусов в свою очередь отметил, что для реализации такого подхода требуется соответствующее законодательство.

Ранее в России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло». По словам инженера-разработчика, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО.