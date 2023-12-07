В РФ разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда Минэкономразвития предложило механизм защиты от вреда в сфере цифровых инноваций

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Минэкономразвития разработало механизм, который обеспечит компенсацию вреда, причиненного в результате применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), сообщает РБК. Предлагается внести поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

По данным источника агентства, данные поправки уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, документ вскоре поступит в Госдуму. Если закон примут и он вступит в силу, то участники ЭПР в сфере цифровых инноваций будут обязаны страховать ответственность за негативные последствия их применения. В случае причинения вреда от использования технологий ИИ, разбираться в ситуации станет специальная комиссия с участием регуляторов. По словам адвоката адвокатского бюро «Шварц и партнеры» Ивана Купцова, в настоящее время как такового спецрежима ответственности из-за использования ИИ в российском праве нет.

Видится совершенно правильным и своевременным установление правил о страховании ответственности за использование ИИ, — считает он.

Примерами потенциальных страховых случаев эксперты считают ситуации, когда чат-боты выдадут неверную информацию о здоровье, беспилотные автомобили совершат ДТП или ошибется система распознавания лиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею изучения ИИ в отечественных школах, как это делают в настоящее время в Китае. Глава государства рассказал, что глава Сбербанка Герман Греф передал ему китайские учебники, по которым «чуть ли не с первого класса» изучают искусственный интеллект. По мнению президента, России с ее уровнем среднего образования «это по зубам».