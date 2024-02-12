В МИД России заявили, что Залужного могут «слить» физически Посол МИД России Мирошник не исключил физического устранения Залужного

Фото: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Global Look Press

Валерий Залужный

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник не исключил, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически устранить. В эфире радио Sputnik он отметил, что бывший военачальник был глубоко погружен во все процессы и имел прямые связи с высшим военным командованием западных стран.

Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни, — сказал дипломат.

Между тем Залужный опубликовал в соцсетях первое фото с момента увольнения. На снимке генерал позирует вместе со своей супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму, при этом дату и место съемки экс-главком не уточнил.

Кадровые перестановки в высшем военном командовании Украины похожи на чистку неугодных, заметил военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, отставка коснулась в первую очередь тех, кто имел влияние на народ и не устраивал лично президента Владимира Зеленского.

Тем не менее руководство Украины предстанет перед судом и понесет ответственность за свои деяния, заявил ранее Мирошник. По его словам, этот момент является лишь вопросом времени. Что касается спасения Зеленского, то на фоне проблем с американским финансированием Киева желающих «приютить» президента будет все меньше, считает он.