В РФ подсчитали, сколько денег сэкономят бюджету высланные домой дипломаты Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей на зарплатах дипломатов из-за их возвращения в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

В 2022 году Резервный фонд правительства РФ пополнится почти на 635 млн рублей. Это произойдёт за счёт экономии средств на оплате труда, на командировочных работников зарубежного аппарата МИД РФ, на капитальном ремонте зданий и сооружений заграничных учреждений министерства. Об этом сообщается в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в 2022 году. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Капитальный ремонт зданий и сооружений загранучреждений МИД России — минус 40,4 млн рублей бюджетных ассигнований, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата МИД России — минус 47,5 млн рублей, оплата труда работников зарубежного аппарата МИД России — минус 472,7 млн рублей, — говорится в документе.

На командировочных и иных выплатах и компенсациях работникам зарубежного аппарата МИД России предполагается сэкономить 73,6 млн рублей,

По словам источника ТАСС в правительстве, экономия связана в том числе с текущей международной ситуацией и «случаями высылки российских дипломатов, работавших за рубежом».

В апреле Франция, Испания и Италия выслали 41, 27 и 30 сотрудников российских дипломатических учреждений соответственно. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 34 сотрудника посольства Франции, 27 — Испании и 24 — Италии.

По данным РБК, с начала года и по середину мая иностранные государства объявили о высылке более 480 дипсотрудников из России.