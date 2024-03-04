В РФ оценили профпригодность спецслужб Украины после диверсии под Самарой Хинштейн назвал попытку подорвать мост под Самарой «бесполезной диверсией»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность в деле о подрыве моста в Самарской области, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что ответственность за попытку подрыва железнодорожного моста уже официально взяла на себя украинская разведка. По его словам, серьезного урона инфраструктуре эта «бесполезная диверсия» не нанесла, жертв и пострадавших нет.

Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка: какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет. Спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность, — пишет он.

Взрыв на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошел утром 4 марта. По предварительным данным, злоумышленники пытались подорвать опору моста. Местные жители услышали звук взрыва около 06:15 по местному времени. Экстренные службы работают на месте диверсии. Власти объявили в регионе план «Загорск».

Telegram-канал Mash позже сообщил, что возможной целью диверсии могло быть нарушение логистики местных стратегических предприятий. По его данным, речь идет о Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне и ряде химических заводов в регионе.