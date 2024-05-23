В РФ оценили отказ ФРГ признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР Захарова: РФ осуждает отказ ФРГ признавать блокаду Ленинграда геноцидом

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Советские войска направляется на фронт по улицам окруженного города во время блокады Ленинграда

Москва осуждает и отвергает позицию властей Германии, отказывающихся признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР, заявила на брифинге 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такую позицию МИД ФРГ озвучил в недавнем ответе на ноту посольства России в Германии — на соответствующее требование российской стороны.

Решительным образом осуждаем и отвергаем позицию германских властей по данному вопросу, она вызывает устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна, — сказала дипломат.

Ранее экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и общественный деятель Вальдемар Гердт выразил мнение, что власти ФРГ вряд ли выполнят требование Москвы о признании ленинградской блокады геноцидом. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что во время Второй мировой войны погибли не только жители блокадного Ленинграда, но в целом 28 млн советских граждан по всей стране, что как раз можно назвать геноцидом народов СССР.

Сомневается в признании Берлином геноцида и немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если Германия это сделает, то решение повлечет за собой новые требования к властям ФРГ. Речь в первую очередь идет о финансовом возмещении ущерба, объяснил эксперт.