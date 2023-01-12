В РФ не планируют вводить ограничения из-за подварианта COVID-19 «кракен»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России никаких ограничений из-за обнаружения нового подварианта «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» вводить не планируется, сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. Первый случай заражения субвариантом зафиксирован в Пензенской области.

Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма «омикрон» «кракен» вводить не планируется, — сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала SHOT, заразившейся «кракеном» оказалась 32-летняя женщина. Согласно данным канала, симптомы заболевания проявлялись у заразившейся на протяжении пяти дней. К настоящему моменту россиянка уже выздоровела, болезнь она перенесла в легкой форме.

SHOT сообщает, что жительница Пензы не знает, где могла заразиться, так как никуда не выезжала.

Название «кракен» получил новый подвариант «омикрона» XBB.1.5. Иммунолог Николай Крючков сообщил, что новая сублиния, по предварительным оценкам, является более заразной. Симптомы остались прежними: характерны насморк, кашель, повышенная температура, боль в мышцах и общая слабость.

Вирусолог Петр Чумаков сказал, что «кракен» может вызвать тяжелую форму COVID-19 у россиян со слабым иммунитетом. Специалист отметил, что пугающее название нового подварианта ничего не значит, а по опасности он сравним с тем же «омикроном».