В РФ назвали число погибших мирных жителей при обстрелах ВСУ с начала года Мирошник: 201 мирный житель РФ погиб в результате ударов ВСУ с начала года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С начала 2024 года от ударов Вооруженных сил Украины по российским регионам погиб 201 мирный житель, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник во время брифинга. Он добавил, что еще 721 человек получил ранения.

С 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получил 721 человек, убит был 201 мирный житель, — сказал Мирошник.

Также представитель дипведомства заявил, что за первый квартал текущего года украинская армия выпустила как минимум 22 тысячи боеприпасов исключительно по гражданским объектам прифронтовых регионов РФ. Он отметил, что число атак на Белгородскую область за последние три месяца возросло в 1,5 раза, число пострадавших от атак ВСУ на этой территории выросло почти в семь раз.

Ранее командир роты снайперов ВС РФ с позывным Али сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по жилым кварталам города Васильевки Запорожской области. По его словам, повреждения получили несколько частных домов, один мирный житель ранен. Удары по городу, находящемуся недалеко от линии боевого соприкосновения, пришлись на 04:00 5 апреля.