В РФ напомнили Еревану и Баку опасность «натовских рецептов» для региона МИД РФ: Москва рассчитывает, что Ереван и Баку понимают опасность «рецептов НАТО»

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Россия рассчитывает, что Армения и Азербайджан понимают опасность «рецептов НАТО» для Южного Кавказа, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они далеки от понимания специфики региона и ведут к появлению новых разделительных линий.

Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для региона, но и для общеевразийской безопасности. Рассчитываем, что в Баку и Ереване это хорошо понимают, — сказал Настасьин.

Приглашение Баку и Еревана на саммит Альянса он расценил как попытку оторвать друзей России от сотрудничества с ней. По его словам, это является еще одним примером попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.

Приглашение Азербайджану и Армении на встречу партнеров в рамках 75-го саммита Североатлантического альянса ранее отправили США. Мероприятие пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. О решении Белого дома объявил на брифинге в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.