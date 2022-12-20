В России на два года продлены программы бесплатного переобучения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил действие программ бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным профессиям на ближайшие два года, сообщает пресс-служба кабмина. Обучение для них продолжат организовывать Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Томский государственный университет.

В 2023 и 2024 годах пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут в том числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что в 2023 году обучение смогут пройти не менее 138 тысяч человек, а в 2024 году — не менее 104 тысяч человек.

Затраты образовательных организаций возместят с помощью грантов.

Ранее в Минпросвещения раскрыли подробности о новых учебниках истории. Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По его словам, пособие будут создавать в течение года или «чуть дольше».

До этого Кравцов сообщал, что школьные учебники дополнят разделом про спецоперацию на Украине. Тогда он отмечал, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.