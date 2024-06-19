В России могут ужесточить правила правила усыновления детей иностранцами Володин призвал запретить усыновлять детей гражданам стран, где меняют пол

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В РФ необходимо ввести запрет на усыновление российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, депутаты обсудят этот вопрос в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Будем сегодня обсуждать этот вопрос в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних. Но совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации, — написал он.

По мнению Володина, политика стран Запада в отношении ЛГБТ ведет к большой трагедии. В частности, как обратил внимание спикер Госдумы, в Австралии предлагают разрешить несовершеннолетним в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, в 10 странах Европы отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, а в США гормональная терапия рекомендуется детям от шести лет.

Парламентарий напомнил, что в России уже введен запрет на усыновление российских детей гражданами США и выступил за принятие аналогичных мер в отношении граждан других стран, где разрешена смена пола. По его словам, законодательство стран Запада создает огромные риски для детей из России.

Наши дети могут попасть в беду, — предупредил он.

О планах Госдумы ужесточить правила усыновления детей иностранцами стало известно в мае. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев на заседании парламентской комиссии заявил, что депутаты подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола. По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол.