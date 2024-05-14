В РФ могут разрешить силовикам вмешиваться в банковские операции без суда Колокольцев: надо разрешить следователям останавливать финоперации без суда

Фото: duma.gov.ru

Владимир Колокольцев

Органам следствия необходимо разрешить приостанавливать банковские операции без суда, заявил исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев в Совете Федерации. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, к подобным мерам правоохранители смогут прибегать в экстренных случаях.

Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства, — сказал он.

Также, как сообщалось ранее, Колокольцев заявил, что МВД России готовит реформу регулирования миграции в России. При этом он отметил, что иностранцы совершают лишь 4% преступлений. Однако он признал, что поведение приезжих создает напряженность в обществе.

Кандидат на пост главы МВД говорил и о IT-преступлениях в России. Он уточнил, что значительная их часть совершается из-за рубежа, в основном с Украины. По его словам, рост преступлений в сфере информационных технологий в 2024 году составил 17%. К преступлениям в сфере информационных технологий относятся взлом паролей, кража банковских реквизитов, мошенничество.