В РФ исключили нарушение законодательства страны участниками Олимпиады Чернышенко: участие российских олимпийцев в Играх не повлечет нарушения закона

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Российские спортсмены никак не нарушат законодательство страны, принимая участие в Олимпийских играх в Париже, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ. По его словам, россияне уже получили 49 лицензий по семи видам спорта.

Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе, — подчеркнул политик.

Представителям РФ, несмотря на все сложности, разрешили соревноваться в таких видах спорта, как велоспорт-шоссе, тхэквондо и теннис. В перечень также вошли прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо, подчеркнул Чернышенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что утверждения о попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже не имеют под собой никаких оснований. Он назвал такие обвинения огульной критикой, с которой все чаще сталкивается Москва.

До этого Международный олимпийский комитет запретил журналистам из РФ использовать любую символику страны на Олимпиаде. К ней относится как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика, говорилось в заявлении.