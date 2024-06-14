В РФ хотят урегулировать правила эвакуации авто со знаком «Инвалид» Депутаты ГД внесут инициативу о запрете эвакуации авто со знаком «Инвалид»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представит 14 июня в нижнюю палату парламента инициативу о запрете эвакуации автомобилей со знаком «Инвалид», пишет ТАСС. Законопроект направлен на пресечение недобросовестных действий представителей органов власти, следует из пояснительной записки.

Законопроект подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», — говорится в документе.

Как уточнили в агентстве, изменения коснутся КоАП РФ. Инициатива разрешит лишь перемещать автомобиль со знаком в ближайшее место, где он не будет препятствовать движению других транспортных средств или пешеходов. Информирование владельцев машин в таком случае будет происходить через портал «Госуслуг», а также СМС-сообщением.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, что самовольно занимать парковочного места при помощи цепей, кирпичей или пометок на асфальте нельзя, это грозит автовладельцу штрафами. Просто застолбить машино-место запрещено, констатировал он.