РБК: в редакции журнала «Компания» в Москве состоялись обыски

Фото: openrussia.org/Global Look Press/Global Look Press

Источник РБК сообщил, что в редакции московского журнала «Компания» прошли следственные действия. Инсайдер допустил, что они связаны с расследованием по делу «Адских бабок». РБК с его слов пишет, что в компьютере одной из фигуранток был найден файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.

Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов Telegram-канала «Адские бабки», — сказано в публикации издания.

Telegram-канал РЕН ТВ также сообщил об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке.

В конце ноября 2023 суд года приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.

Позже в Москве двоих руководителей пиар-агентств задержали за вымогательство. Отмечалось, что они публиковали в популярных Telegram-каналах фейки о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств, а потом требовали деньги, чтобы удалить их.