В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования (РАО) опубликовал на официальном сайте опровержение информации об эмиграционных настроениях школьниках, назвав ее «недостоверной информацией». Директор института Наталья Агре заявила, что результаты опроса, из которых следует, что более половины школьников-патриотов хотят уехать из страны — не соответствуют действительности, а само исследование даже не проводилось.

Сегодня рядом СМИ была распространена информация об эмиграционных ожиданиях школьников со ссылкой на фейковое исследование ценностных ориентиров молодежи, которое якобы провел Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Эта информация не соответствует действительности и является фейком, — заявила Агре.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное Российской академией образования (РАО) сообщали, что 46% российских школьников, назвавших себя патриотами, заявили о готовности уехать из России. Отмечается, что уровень патриотизма среди молодежи снижается со взрослением.