В РАН заявили о готовности изменить вкус метанола Сенатор Рябухин: специалисты РАН займутся изменением вкуса метанола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты РАН заявили о готовности разработать способ изменить вкус метанола, чтобы недобросовестные компании не могли использовать его для производства алкоголя, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметил, что перед учеными стоит непростая задача — они должны найти такой вариант, который не навредит ценным характеристикам экспортного товара.

Представитель РАН <...> заявил о готовности ученых из специализированных институтов выполнить задание. Сейчас они ждут техническое задание на разработку этого препарата. Мы договорились, что Минпромторг это техзадание сформирует, — пояснил сенатор.

По словам Рябухина, среди вариантов также рассматривали изменение цвета и запаха. Но от такой идеи отказались, так как цвет и запах влияют на качество продукта и на его конкурентоспособность на мировом рынке. Сенатор напомнил, что около 70% отечественного метанола экспортируется. В связи с этим важно не только обезопасить население, но и учесть интересы производителей.

9 октября пройдет совещание с представителями Минпромторга и Минфина, на котором будет решено, кто именно оплатит научно-исследовательскую работу по созданию элементов денатурации. Выбор стоит между самим Минпромторгом и производителями метанола, уточнил сенатор.

Ранее стало известно, что в России появится единый реестр производителей метилового спирта. Эта мера должна обезопасить россиян от отравления метанолсодержащими жидкостями, которые продаются под видом алкоголя.